В конце сентября в Волгограде пройдет выставка «В чем сила?», организованная миллиардером Александром Малашкиным, состоящим в сомнительном «промассонском» ротари-сообществе. Олигарх участвует во многих проектах Волгограда, а недавно стало известно о его намерении инвестировать в строительство гостиничных комплексов в Петербурге совместно с компанией «Метр Девелопмент Групп» Александра Андреева.

Персона Малашкина любопытна тем, что он долгое время возглавлял волгоградское отделение организации «Ротари International», главный офис которой базируется в США. Журналисты при этом неоднократно указывали на схожесть ротарианцев с масонами. Бизнесмен также участвовал в благотворительной акции по созданию «Ротари-парка» в Волгограде, деньги на который собирали с местного населения.

«В этом году делаем на территории ЦПКиО детский ротарианский парк для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам удалось собрать 1 миллион 115 тысяч рублей. Все эти средства перечисляли сами волгоградцы», – заявлял в 2015 году олигарх.

Однако учитывая, что в «ротари-клубе» состоят богатейшие люди Волгограда, совершенно непонятно, почему они прибегли к сбору средств с горожан. Сами волгоградцы зачастую живут за чертой бедности и еле-еле перебиваются от зарплаты, но приняли участие в сборе средств для организации детского парка.

Финансовую поддержку проекту также оказало петербургское отделение ротарианцев «СПб-Белые ночи». Теперь в городе на Неве известный ротарианец намеревается инвестировать в гостиничный комплекс и развлекательные центры. Примечательно, что изначальное соглашение по объектам Смольный заключил с компанией «Метр Девелопмент Групп». Но, как оказалось, нужных 4 миллиардов рублей на реализацию амбициозных проектов у владельца компании нет. Три миллиарда вложит именно Малашкин.

Отметим, что волгоградский клуб ротарианцев был закрыт из-за ряда скандалов, связанных с американским вмешательством, но по факту продолжает свою деятельность неофициально. Петербургский клуб в поле зрения журналистов пока не попадал.