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Комбинат школьного питания «Аванта» теперь официально банкрот. В прошлом году предприятие стало участником крупного скандала. Буквально за пару дней до начала учебного года оно в одностороннем порядке прекратило выполнять свои обязательства перед учебными заведениями в Курортном районе Петербурга.

На замену ему пришла компания «Воскресенье», но из-за того, что о прекращении работы по контрактам «Аванта» уведомила слишком поздно, случились перебои с поставки продуктов в образовательные учреждения. Также СМИ отмечали, что районные чиновники не проявили расторопность для решения проблемы в кратчайшие сроки.

Есть вероятность, что комбината «Аванта» и «Воскресенье» связаны. Такой вывод можно сделать, заглянув в базу «СПАРК-Интерфакс», где у обоих предприятий указан один номер телефона, что может говорить о картельном сговоре предприятий.

Интересно, что управлением компании «Воскресенье» занималась Татьяна Таврова, экс-гендиректор «Фирмы Флоридан». Сегодня ею управляет Маргарита Савельева, однако номера телефонов совпадают с «Фирмой Флоридан» и «Авантой».

Напомним, что «Фирма Флоридан» находится на грани банкротства, хотя эти заявления могли быть сделаны ради того, чтобы уменьшить выписанные судом штрафы за участие в картельных сговорах.

Если «Фирма Флоридан», владелицей которой является Екатерина Чернышова, повторит судьбу «Аванты», без питания могут остаться школьники Приморского, Василеостровского и Петроградского районов.

Финансовые трудности испытывает и комбинат питания «Комплексные поставки» Екатерины Чернышовой. По данным СМИ, компания понесла 21 миллион убытков в прошлом году.

Женщину считают родственницей экс-главы Управления социального питания Натальи Петровой, которая покинула свой пост в 2019 году после проверок Контрольно-счетной палаты. После ее ухода у «Фирмы Флоридан» как раз и начались финансовые трудности.

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