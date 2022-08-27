В Петербурге растет количество новых случаев заражения COVID-19. Ситуация может усугубиться, ведь город вскоре может столкнуться с нехваткой вакцины.

Как отмечают профильные порталы, за месяц в Северной столице эпидобстановка существенно ухудшилась. Количество пациентов с диагностированным коронавирусом увеличилось в 5,5 раз. Каждый день соответствующие органы фиксируют более 4 000 новых случаев.

Новая волна пандемии может обернуться для города существенным ухудшением ситуации. Журналисты отмечают, что город ожидает нехватка вакцины. В таких условиях соответствующие манипуляции будут делать только по медицинским показаниям и тем, кто находится в группе риска.

Несмотря на растущую статистику, администрация Александра Беглова не принимает результативных мер для того, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Ранее эксперты уже указывали на низкий уровень вакцинации в городе. В условиях дефицита у властей вряд ли получится увеличить показатели.

Стоит помнить и о том, что в Петербурге практически не осталось свободных коек для больных COVID-19. Власти утверждали, что мест достаточно. Однако на деле к концу августа их осталось 10%. Таким образом, коечный фонд уже второй раз приблизился к критической отметке.