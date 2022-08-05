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Смольный по контракту закупит партию новых дизельных автобусов с двигателем Евро-5, которые будут введены в эксплуатацию вместо техники более низкого качества, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Закупаются современные модели автобусов, отвечающие всем требованиям экологичности, комфорта и безопасности — низкопольные, доступные для маломобильных людей, оснащенные бортовыми системами управления и климат-контроля», — уточнил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что петербургские чиновники занизили уровень допустимого к работе общественного транспорта до класса Евро-3, что негативно скажется на экологической обстановке в мегаполисе. Кроме того, градоначальник неоднократно заявлял о намерении перевести весь автобусный парк Северной столицы на газомоторное топливо.

Однако до сих пор обещанный план не был выполнен. С середины июля начался третий этап транспортной реформы, но Смольный уже успел продемонстрировать провал в достижении задач, которые изначально стояли перед реализацией проекта, пишут СМИ.

Такого мнения придерживается представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. По словам аналитика, команда Беглова не смогла грамотно организовать переход транспорта на газовые автобусы и закрыла глаза на проблему с нехваткой заправочных станций СПГ в Петербурге. Эксперт подчеркнул, что местные власти отказываются от экологических целей в рамках проводимой транспортной реформы.

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