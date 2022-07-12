Ночной свет, в том числе оставляемый включенными телевизорами и смартфонами, приводит к значительно более высоким уровням заболеваемости у пожилых людей. Этот вывод подтвердился по итогам исследований ученых-медиков в США, сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавнее исследование Northwestern Medicine (Северо-Западного университета в Чикаго), в котором приняли участие пожилые мужчины и женщины в возрасте от 63 до 84 лет, показало, что люди, которые подвергались воздействию любого уровня света во время ночного сна, значительно чаще страдали ожирением, гипертонией и диабетом, чем люди, не подвергавшиеся подобному воздействию.

В этом реальном (не экспериментальном) клиническом исследовании в течение семи дней воздействие света оценивали с помощью показателей носимого наручного устройства. Менее половины из 552 участников исследования ежедневно обеспечивали пятичасовой период полной темноты. Остальные участники подвергались воздействию различного фонового света даже в течение пяти самых темных часов дня, которые часто приходились на ночной сон.

«Сегодня мы живем среди большого количества искусственных источников света, которые доступны 24 часа в сутки, будь то оставленный включенным телевизор, смартфон или фоновое световое загрязнение в большом городе», – отметил один из авторов исследования доктор Минджи Ким, доцент неврологии в Northwestern Medicine.

Впрочем, исследователи не выразили твердую уверенность, являются ли ожирение, диабет и гипертония первопричиной того, что люди спят со светом, или напротив – свет способствует развитию этих расстройств. В частности, люди с состояниями ряда заболеваний могут быть более склонны пользоваться туалетом посреди ночи или иметь другие причины, чтобы оставить включенным ночник.

«Тем не менее, для людей важно избегать или минимизировать количество воздействия света во время сна», – говорит соавтор исследования Филлис Зи, доктор клиники в Файнберге и специалист Northwestern Medicine. Зи и его коллеги рассматривают возможность проведения интервенционного исследования, чтобы проверить, улучшает ли восстановление естественного цикла свет-темнота такие показатели здоровья, как когнитивные функции.

Зи также предложил следующие советы по уменьшению количества света во время сна:

Не включайте свет. Если вам нужно включить свет (что может понадобиться пожилым людям в целях безопасности), сделайте приглушенный свет ближе к полу.

Цвет освещения весьма важен. Янтарный или красный/оранжевый свет менее стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет и держите его подальше от спящего человека.

Затемняющие шторы или маски для глаз хороши, если вам серьезно мешает уличное освещение. Как вариант – переместите свою кровать, чтобы наружный свет не падал вам на лицо.

Участники исследования изначально были включены в проект Чикагской кардиологической ассоциации по обнаружению и подробному изучению известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, Зи и доктор Марта Дэвиглус (ныне адъюнкт-профессор профилактической медицины в Файнберге) провели в в 2007-2010 гг. отдельное исследование по теме «здорового старения», в котором приняли участие 1395 человек.

Теперь участники этих прежних проектов прошли еще одно подробное обследование артериального давления, веса, роста, уровня холестерина, глюкозы и других известных факторов риска сердечных заболеваний. Кроме того, они носили актиграфическое устройство на неосновных запястьях в течение семи дней и ежедневно заполняли дневник сна. Использование актиграфических устройств давало возможность измерять поступающий фоновый свет, что легло в основу этого нового исследования.