Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сравнил последствия удара ВСУ по Новой Каховке с трагедией, которая произошла в Бейруте. Тогда была взорвана аммиачная селитра. Подробности передает РИА “Новости”.

Владимир Леонтьев отметил: «Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое».

Глава администрации отметил, что сейчас еще пока очень сложно оценить масштаб разрушений, но уже точно понятно, что они велики.

Напомним, что 11 июня ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате атаки есть погибшие и раненные, много жилых домов разрушены, мирные жители остались без крова.

Кроме того, в результате обстрела загорелись склады с селитрой, был полностью уничтожен склад с гуманитарной помощью.

4 августа 2020 года взрыв прогремел в морском порту Бейрута. Тогда 7000 человек пострадали, 200 человек погибли.