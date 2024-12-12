Стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» за прошедший год выросла на 10%, сообщается в исследовании Центра стратегических разработок. По данным аналитиков, в среднем приготовить это популярное блюдо с колбасой весом около 800 граммов обойдется россиянам в 226 рублей. Однако цены существенно различаются в зависимости от региона.

Самый доступный вариант «Оливье» зафиксирован в Липецкой области, где набор продуктов стоит 179 рублей. В то же время на Чукотке стоимость блюда достигает 524 рублей, что делает его самым дорогим в стране.

Для тех, кто предпочитает более изысканные варианты, например, салат с красной рыбой, расходы также выросли. В среднем по России такой набор ингредиентов подорожал на 9,17% и составляет теперь 654,53 рубля. При этом самым экономичным вариантом остается вегетарианский «Оливье» с грибами, цена которого составляет 193,23 рубля. Однако именно этот вариант продемонстрировал наиболее значительное увеличение стоимости за год — на 17,1%.

Эксперты связывают рост цен с общей инфляцией и увеличением стоимости отдельных продуктов, входящих в состав салата. Например, производители мясной продукции, включая колбасу и сосиски, уже объявили о планируемом повышении отпускных цен на 7-10% в начале 2025 года. Эти изменения могут дополнительно повлиять на стоимость блюд, популярных в новогодние праздники.

Для многих россиян «Оливье» остается символом праздника, но растущие цены заставляют пересматривать привычные подходы к составлению праздничного стола. Тем не менее, несмотря на удорожание, спрос на ингредиенты для традиционных новогодних блюд остается стабильно высоким, отмечают специалисты.