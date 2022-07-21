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Российским морякам не стоит расслабляться даже после уничтожения большой партии «Гарпунов» – считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

ВКС РФ уничтожили украинскую базу хранения с противокорабельными ракетами «Гарпун», американского производства. Это большой вклад в техническое преимущество в специальной операции, однако российским морякам стоит продолжать внимательное наблюдение и за береговой, и за морской, и за воздушной линией. Эти ракеты известны тем, что ВС РФ еще ни разу не смогли их перехватить во время удара.

При этом обозреватель считает, что хоть и стоит быть постоянно начеку – у российской армии есть все возможности для дальнейшего их перехвата и уничтожения.

На данный момент неизвестно, сколько еще подобных ракет осталось на вооружении ВСУ, при этом они представляют особую опасность для Военно-морского флота Российской Федерации.

Со стороны командования ВСУ была замечена попытка опровержения данных об уничтожении ракет «Гарпун» и уничтоженных в боевых действиях ранее ракетных комплексах «HIMARS».

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