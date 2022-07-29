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Информационная кампания Смольного по реновации провалена. Так считает депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. По его словам, она «слабая и неудачная».

Он также обвинил Смольный в отсутствии разъяснительного диалога с людьми. Вместо этого, по мнению депутата, чиновники начали искать виноватых среди тех, кто оказался недоволен законопроектом.

Он также объяснил, что в программе реновации срочно нужны изменения.

«В первую очередь, нужно изменять этот закон. Жители настаивают на изменениях в законе, чтобы было гарантировано предоставление в собственность равнозначного жилья в пределах того же муниципалитета или максимум в пределах района, и чтобы включали в программу дома с износом не менее 70%. Это очевидные изменения, которые нужны. Без их внесения будет очень сложно реализовывать эту программу», — подытожил Вишневский.

Напомним, что резонансный закон о КРТ петербуржцы восприняли негативно. Они пожаловались на отсутствие в инициативе четких формулировок, из-за чего они могут быть выселены из «хрущевок» почти в центре на окраины города.

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