Международное исследование под эгидой Института геотехнической инженерии Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) в Швейцарии, с участием специалистов из Даремского университета в Великобритании, обнаружило, что резкий рост поверхности скольжения вдоль слабого слоя может привести к очень крупным подводным оползням.

Как сообщает официальный сайт Даремского университета, научная группа из инженеров-экспертов исследовала всю эволюцию механизма течения подводных оползней – от начала разрушительных процессов до движения подводных массивов после обрушения, используя новые расчетные методики.

Исследователи смогли выявить ключевые особенности, контролирующие развитие роста так называемой поверхности скольжения (поверхность смещения оползня) и ее переход в разрушительную стадию (через этап возникновения трещин на поверхности подводного массива).

За счет этого открывается возможность количественно оценить различные фазы развития разрушения. Наиболее опасные подводные оползни могут воздействовать на морское дно площадью более 1000 квадратных километров и вызывать катастрофические волны цунами.

Исследователи установили, что подводные оползни возникают из относительно небольшой зоны инициации и распространяются в пределах «зажатого» слабого слоя, определяющего потенциальную величину поверхности скольжения.

Например, при определенных условиях поверхность скольжения с начальным размером слабого слоя всего лишь около 100 кв. м может расти со значительными скоростями и за считанные минуты достигать даже на несколько порядков большей площади – уже в 100 кв. км.

На основе результатов этого исследования можно спрогнозировать будущие подводные оползни, включая то, как они формируются, и потенциальный риск, который они представляют для экологии океана и важных объектов человеческой деятельности в этой сфере. Это может способствовать более безопасным морским и прибрежным разработкам, в частности, при сооружении морских возобновляемых источников энергии, с учетом прогнозирования возможных катастрофических последствий.