Уже в августе Украина капитулирует, так как страну ожидает военная катастрофа, уверен руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. В интервью сайту «Украина.ру» он пояснил, что в соседней стране уже фактически отсутствует профессиональная армия.

По словам эксперта, из хорошо подготовленных западными инструкторами боевиков осталось не более 10 процентов. Все остальные – это мобилизованные граждане Украины, которые не имеют ни опыта, ни желания воевать. Поэтому как только остатки профессиональной армии будут ликвидированы, для Киева все пойдет прахом. И единственным выходом останется капитуляция.

Произойдет это, по мнению Подберезкина, уже в середине августа. Последней линией обороны ВСУ станет Краматорско-Славянская агломерацию, после установления контроля над которой для российских войск придет время освобождать русские города.