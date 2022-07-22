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Статья на западном ресурсе «19FortyFive» о превосходстве ВВС ВСУ в воздухе была разгромлена читателями журнала. Об этом пишет издание «Военное дело».

Так, сразу после публикации статьи Роберта Фарли на ресурсе под ней появилось огромное количество разгромных комментариев, обличающих журналиста в поверхностности, незнании текущей ситуации и пропагандировании.

В самой статье было изложено мнение, что с самого начала специальной военной операции битва в воздухе была проиграна ВКС РФ и такое положение дел остаётся до сих пор. Кроме того, Фарли добавил, что в случае продолжения поддержки ВСУ ресурсами авиации и средствами ПВО конфликт может закончиться с печальными для ВКС РФ последствиями.

Пользователи ресурса неоднократно отметили несостоятельность аналитики Фарли, не имеющего четкого представления о наличии тех или иных ресурсов и стратегии ведения боевых действий ВС РФ.

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