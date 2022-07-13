Провалившая реставрацию Кремля компания займется проектом Беглова по восстановлению Мариуполя

Компания «Петербургский ренессанс» бизнесмена Ивана Орынчука назначена на выполнение восстановительных работ в Мариуполе, пишут СМИ.

На данный момент неизвестно, каким именно образом будут происходить восстановительные работы в Мариуполе, поскольку эту информацию Смольный во главе с Александром Бегловым не озвучивал. Однако стало известно, что посредником для перенаправления финансов станет фонд «Победа». После этого объявления на сервисе для размещения объявлений «Авито» появились вакансии о массовом наборе строителей различных специальностей для работы в Мариуполе.

Стоит отметить, что набором рабочих занимается компании «Петербургский ренессанс», которая ранее сорвала реконструкцию башен Московского Кремля и «ТехноСтрой». Обе они принадлежат Орынчуку, который получил госконтракт на 481 миллион рублей и в 2017 году должен был заняться реставрацией Кремля, однако два года спустя расторг контракт в одностороннем порядке, а работы по восстановлению башен так и не были начаты.