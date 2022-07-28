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Закон о «Комплексном развитии территории» (КРТ), предложенный губернатором Петербурга Александром Бегловым, вызвал массовое возмущение среди жителей так называемых хрущевок. Чтобы отстоять право остаться жить в своих квартирах, горожане готовы стоять в многочасовых очередях для подписания обращения к президенту страны. Жители Петербурга просят Владимира Путина защитить их от действий городских властей и отменить «реновацию Беглова».

Видео с мероприятия опубликовали активисты общественного движения «Петербург – город перемен» в соцсети «Вконтакте».

«Накануне сотни человек стояли в очереди, чтобы подписать обращение к президенту. Люди готовы пожертвовать часами личного времени, чтобы не иметь “перспектив” оказаться на задворках Петербурга», – рассказали активисты 26 июля.

Примечательно, что в обсуждении под публикации не нашлось ни одного комментария в поддержку закона о КРТ.

При этом многие поинтересовались, где именно можно поставить свою подпись под обращением к российскому президенту. Опасения и тревоги горожан оправданы. В экспертном сообществе неоднократно критиковали новый закон, который позволит расселять жилые дома практически без согласия их жителей. При этом горожан могут выселить из обжитых районов с развитой инфраструктурой на самые окраины Северной столицы.

По мнению депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, законопроект был принят в недоработанном виде. Он уверен, что горожанам необходимо объединиться для борьбы за свои права. Парламентарий обращался к главе Петербурга с рядом вопросов о «реновации», однако ответов не получил. Вместо решения насущных проблем Смольный предпочел искать «смутьянов», пытающихся помешать реализации КРТ, подчеркнул Вишневский.

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