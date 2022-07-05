Северная столица в текущем году не попала в ТОП-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал изданию «Невские Новости», почему мегаполис потерял инвестиционную привлекательность.

Актуальный вопрос о потере инвестиционной привлекательности Петербурга экспертное сообщество обсуждают на протяжении долгих лет. Однако последние скандалы в очередной раз продемонстрировали некомпетентность политики действующего губернатора Александра Беглова. Пригожин признался, что ранее между ним и градоначальником были выстроены хорошие отношения.

Компании под руководством бизнесмена предлагали Смольному перспективные проекты, в частности, связанные с инвестиционными решениями по судьбе Конюшенного ведомства, реновации промзоны «Горская» и ремонт транспортно-пересадочных узлов. Однако местные чиновники предпочли отложить «в долгий ящик» идеи предпринимателя.

«Поэтому что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово», — отметил Пригожин.

Бизнесмен указал на решение губернатора неожиданно разорвать соглашение о намерениях по проекту «Горской», заключенное еще на полях ПМЭФ-2021 с его компанией. На территории промзоны должен был появиться инновационный кластер, а также современная бизнес-среда с новыми рабочими местами. Однако чиновники Смольного решили отдать территорию под сомнительные цели, заявил Пригожин.

«Губернатор расторг контракт и отдал эту площадку под сомнительные цели, якобы под яхт-клуб, но, как говорят, под некий загородный клуб, где должна находиться его дача и дача его дружков с криминальной репутацией», — отметил предприниматель.

Пригожин напомнил об инциденте, который произошел на конкурсе за право реконструкции Конюшенного ведомства. Компания бизнесмена также подавала заявку на участие в торгах, но она была снята еще до начала конкурса.

«Посмотрите, какой скандал при этом устроил Беглов, не конкурс, а всем очевидная мошенническая схема. Губернатор, на мой взгляд, сумел наплевать на всех, включая православную церковь», — резюмировал предприниматель.

Подводя итоги, бизнесмен особое внимание уделил на управленческих провалах Беглова. По словам Пригожина, обещанный ремонт станций метро «Беговая» и «Дунайская» так и не был проведен, а строительство здания Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове до сих пор не состоялось.

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