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Президент Владимир Путин прибыл в Северную столицу. Многие СМИ обратили внимание на то, что губернатор Петербурга Александр Беглов не удостоился аудиенции главы государства и стоял «во втором ряду».
В рамках программы Дня МВФ Путин в субботу посетил Кронштадт. Здесь откроют третью очередь музейно-исторического парка, также будет создан туристско-рекреационный кластер «Остров фронтов». Однако на этом мероприятии Беглов оказался «во втором ряду». Это наглядно демонстрирует отношение Москвы к губернатору Петербурга. Более того, сам глава города всячески пытался не попадать в объективы камер, прячась за президентом и другими гостями.

«Такого мы еще не видели. Чтобы Губернатор города шел во втором ряду и в гордом одиночестве… понятно, что сопровождающие у Президента необычные, но что-то картинка получается не очень радостная для АДБ [Александра Дмитриевича Беглова]», – сообщает «Рефлексия и думы».

Беглов спрятался от камер за спину Путина во время визита президента в Петербург

Примечательно, что уже не в первый раз глава государства не удостаивает действующего губернатора Петербурга вниманием. СМИ не исключают, что федеральные власти так демонстрируют негативное отношение к Беглову. При этом сам он пользуется федеральной повесткой в своих интересах. Например, лояльные Смольному каналы искажают слова президента, а ЦУР использует позицию Кремля для прикрытия провалов Беглова.

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