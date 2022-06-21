Украинские войска, дислоцированные в районе Бахмута, готовятся к обороне после взятия русскими силами Попасной и Светлодарска. Сюда перебрасывается подкрепление с других участков фронта, подвозится оружие и техника.

Именно здесь развернется одно из важнейших сражений в рамках СВО, считает эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов. Для укрепления позиций ВСУ перебрасывают дополнительные отряды из треугольника Орехово – Горское – Золотое, который в скором времени будет окружен.

Главные события последних дней на фронте происходят в Северодонецке, где российские силы додавливают противника и готовятся к штурму Лисичанска. В случае взятия Бахмута лисичанская трасса станет недоступной для логистических схем ВСУ, а расположенные в северной части линии боевого соприкосновения отряды лишатся путей снабжения и отступления.

С целью отрезать Бахмут от снабжения лисичанского гарнизона ведутся бои за три ключевые трассы. Наиболее важные участки фронта расположены к северу от Светлодарска, ранее освобожденного силами «ЧВК Вагнера». Русским отрядам удалось занять поселение Роты и продвинуться в сторону поселка Вершина. По последним данным, союзные войска зашли в Клиновое на трассе Светлодарск – Бахмут.

На данный момент уже можно говорить о выходе отрядов освободителей на подступы к Бахмуту. В зависимости от оперативной обстановки и поставленных задач может начаться подготовка к операции по взятию города. Его освобождение положит конец логистике ВСУ в этом районе, а также будет иметь колоссальный психологический эффект для противника.