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Жители Петербурга массово жалуются в Комтранс на реализацию транспортной реформы. Городское ведомство не справляется с потоками обращений от пассажиров.

Сотрудники комитета признали, что не могут обработать жалобы за короткий срок. Причиной тому стал «большой объем работы».

Петербуржцы обращаются в ведомство, так как вынуждены часами ждать общественного транспорта после «оптимизации» маршрутов и ездить в автобусах с неработающим кондиционером. Свои жалобы горожане размещают прямиком в соцсетях.

Транспортная реформа обернулась шквалом жалоб от пассажиров для петербургских чиновников

Источник фото: https://vk.com/passtransportspb

Напомним, что транспортная реформа стартовала в Петербурге с 1 апреля. Второй этап ее реализации начался 1 июня, однако город до сих пор болезненно переживает последствия от проводимых Смольным изменений. Пассажиры жалуются как на увеличившееся временя ожидания социального транспорта, так и на проблемы с оплатой проезда и недостаточную квалификацию водителей, которые до сих пор не разобрались с устройством новых автобусов.

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