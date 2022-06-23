«Треугольником антироссийской пропаганды» выступают СМИ «Фонтанка», «Эхо Москвы»** и «Новая газета»**, считает бизнесмен Евгений Пригожин. Он также посоветовал журналистам русофобских СМИ съездить в Донбасс вместо того, чтобы публиковать очередные дискредитирующие страну и патриотов России статьи.

Комментарий бизнесмена поступил в ответ на журналистский запрос от издания URA.RU. Сотрудники СМИ поинтересовались у предпринимателя, действительно ли он предоставил ресторан патриотическому движению «Киберфронт Z», как утверждала «Фонтанка» в статье «Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети — в ресторан Пригожина».

«Правда ли я отдал его сейчас под «Киберфронт»? Абсолютно верно. Это классные ребята, как и «Город перемен», Медиахолдинг «Патриот» и другие патриотические организации, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он также отметил, что ранее такие журналисты «Фонтанки», как, например, Денис Коротков, Евгений Вышенков и Ксения Клочкова неоднократно пытались очернить Российскую Федерацию и все, что с ней связано. Однако их материалы и расследования, считает бизнесмен, представляют из себя не более, чем пересказ историй плотников, водителей и директоров из базы «СПАРКа».

«В отношении Короткова подавалось множество заявлений о возбуждении уголовных дел в правоохранительные органы РФ, поскольку есть свидетели, что вся информация, в которой он поливал грязью российских добровольцев, финансировалась ИГИЛ* (организация запрещена в РФ. — Прим. Ред). Именно они платили Короткову за публикацию материалов, и большой вопрос, не платили ли они эти деньги “Фонтанке” для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда, и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины. Отдельный вопрос, почему правоохранительные органы так медленно их разбирают», — заявил Пригожин.

При этом он добавил, что еще можно понять, когда против России действует иностранец. Однако подобные действия со стороны соотечественников попросту омерзительны.

«”Фонтанка”, “Новая газета”** и “Эхо Москвы”** — этакий треугольник антироссийской пропаганды», — подытожил бизнесмен.

Вместо того, чтобы дальше заниматься очернением РФ и ее жителей, бизнесмен порекомендовал журналистам-русофобам, таким как Денис Коротков, Денис Баданин** и Александр Невзоров**, съездить в Донбасс. При этом Пригожин подчеркнул, что, несмотря на снизившийся градус антироссийской пропаганды в публикациях и угождение петербургским властям, «Фонтанка» по-прежнему не может претендовать на звание объективного СМИ.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Эхо Москвы», «Новая газета», Невзоров, Баданин – включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.