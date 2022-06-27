До начала третьего этапа транспортной реформы в Петербурге остается около 2 недель. Во время третьего этапа перехода на НМТО в городе должны произойти самые масштабные изменения, однако есть сомнения, что Смольный готов к успешной реализации этих планов.

Власти Петербурга решили растянуть по времени третий этап внедрения НМТО по примеру второй фазы. По мнению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, такая схема работы показала «свою эффективность». Судя по огромному количеству жалоб на транспортную реформу, чиновники слишком оптимистично оценивают результаты своей работы, провал которой петербуржцы связывают с непродуманностью инициативы и слабым контролем за ее реализацией.

«Нам надо, чтобы транспорт, который выходит на линию, был не только собран, но и проверен: на первом этапе мы столкнулись со случаями, когда автобус с конвейера выходил в рейс, проводок какой-то отвалился или телематика не работает — все, снимаем с линии, интервал увеличивается, пассажиры недовольны», — заявлял в середине июня Поляков.

Новые маршруты должны быть введены в городе с 15 июля. Кроме того, для 1244 автобусов будут изменены маршруты. Судя по опыту реализации первых двух этапов перехода на НМТО, они не смогут стать альтернативой отмененным коммерческим маршруткам. Петербуржцы уже почти 3 месяца жалуются в Комтранс на непродуманность внедренных маршрутов, из-за которых они вынуждены ездить с пересадками. Чиновники обещали повысить комфортность передвижений по городу благодаря НМТО, однако этого не произошло.

Комтранс решил менять наземный транспорт в течение июня и растянуть процесс, однако это не помогло избежать проблем и недовольства граждан. Во время реализации второго этапа транспортной реформы петербуржцы столкнулись с новой проблемой — в новых автобусах не работают кондиционеры, а иногда их там и вовсе нет. Людям приходится ездить в душных и жарких салонах, что не имеет ничего общего с обещанным чиновниками повышением комфорта передвижений по городу.

За последние 2 недели в Петербурге произошло несколько воспламенений новых автобусов, купленных Смольным для перехода на НМТО. В Выборгском районе 23 июня полностью сгорел автобус компании «Домтрансавто». Среди пассажиров пострадавших не было. После этого инцидента все белорусские автобусы МАЗ-203947 решено было снять с маршрутов и отправить на экспертизу.

Некоторые проблемы остаются нерешенными еще с начала первого этапа транспортной реформы. На портале «Наш Санкт-Петербург» много жалоб в адрес команды губернатора Беглова на проблемы с транспортом. Несмотря на обилие жалоб, Смольный не занимается решением проблем. Вместо этого чиновники стали активнее проводить пиар-акции в поддержку перехода на НМТО.

В Петербурге к началу транспортной реформы не была создана необходимая инфраструктура для перевода общественного транспорта на сжиженный и компримированный природный газ. Заранее было ясно, что это обернется проблемами. Для завершения реализации транспортной реформы городу необходимо 4 млрд рублей. Денег в бюджете Петербурга недостаточно. Это может привести к сокращению числа обновляемых наземных маршрутов.

Власти города игнорируют проблемы, о которых сообщают петербуржцы в Смольный. Это стало главным триггером недовольства НМТО. Хочется надеяться, что чиновники из команды Беглова во время третьего этапа транспортной реформы начнут прислушиваться к мнению петербуржцев, которые каждый день пользуются общественным транспортом. Без этого нет смысла надеяться на устранение недочетов в НМТО и доработку «сырой» транспортной реформы.