Дискуссии о позитивных и негативных последствиях отмены Болонской системы образования, вероятно продолжатся еще долго. Напомним, 25 мая Госдума запустила работу по выходу России из Болонской системы. А в июне начались сессии, выпускные экзамены, скоро стартуют вступительные. Выпускники школ, техникумов и бакалавриатов – в смятении. Стоит ли отказываться от прежних планов? Может быть рассмотреть другую специальность, более надежную и “вечную”. Российские абитуриенты все чаще выбирают карьеру историка: поступают на исторический факультет или получают магистерскую степень после бакалавриата по другой специальности. Пока это еще возможно

Чем их привлекает история? . Однако такое впечатление обманчиво, и мы покажем это на примере Ольги Харусь – доктора исторических наук, профессора кафедры истории и документоведения Томского госуниверситета. Ольга прошла путь от студентки, изучавшей развитие либерализма в Сибири начала 20-го века, до признанного эксперта, готовящего магистрантов к стратегическому менеджменту и управлению проектами. Если не существенный вклад в развитие науки, который продолжается в работах ее учеников, то что можно считать успехом в карьере историка?

Полностью пренебрегать историей – “непростительная глупость”, по мнению Ольги Харусь. Логика мышления, позволяющая оценивать альтернативные сценарии развития событий, может позволить избежать трагических просчетов и ошибок при принятии политических, социальных, экономических решений.

Путь в историческую науку каждый находит сам. Направлением для исследований Ольга Харусь выбрала историю либеральной оппозиции в Сибири начала 20-го века. Первоначально – потому, что по этой теме не было специальных исследований. А под занавес века ситуация заиграла новыми красками.

“В конце 90-х моя тема приобрела особую актуальность в связи с появлением в общественно-политическом дискурсе проблемы выбора пути дальнейшего исторического развития страны. Стало понятно, что необходимо изучать не только программу либералов, но и их мировоззрение, приоритеты, концепции. Обращение к этим сюжетным линиям в крупнейшем регионе страны – Сибири я считаю своим основным достижением. Эти аспекты до сих пор являются основным предметом моего исследовательского интереса”, – подчеркивает Ольга.

Перестройка разделила этапы научного становления Ольги Харусь. Кандидатскую диссертацию по теме “Кадетские и октябристские организации в Сибири в годы первой российской революции” она подготовила в первой половине 80-х, в “апогее застоя”, а докторскую диссертацию “Либерализм в Сибири в начале XX века” – уже в 1998-м, когда возможности для научной работы существенно расширились. Этот фундаментальный труд специалисты на тот момент оценивали как “настоящий прорыв” и “новое слово” в историографии. Докторская диссертация получила высокую оценку не только региональных историков, но и двух самых авторитетных в стране специалистов по истории и теории либерализма: доктора исторических наук, профессора Московского государственного института международных отношений, руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН В.В. Согрина и доктора исторических наук, руководителя Центра «История России в ХІХ — начале XX в.» Института российской истории Российской Академии наук В.В. Шелохаева.

Работа на стыке наук, междисциплинарный подход, повлиял на решения Харусь по собственному профессиональному развитию.

Началось всё с интереса, желания изучить теорию и практику управления в новых условиях: рыночной инфраструктуры. Это привело к преподаванию менеджмента, в который Ольга Харусь привнесла своё оригинальное видение историка, используя в работе социокультурный, политический, экономический контекст, в котором формировались и развивались различные модели менеджмента. Предстояло погружаться в изучение основ макро- и микроэкономики, социологии и культурологии, правоведения, математического и компьютерного моделирования.

В 2013 году Ольга на 4 года возглавила научное направление «Сибирство» при выполнении мегагранта Правительства РФ, «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности». В этот период ученая разработала концепцию изучения либерализма в сибирском социуме начала XX века. Ольга расширила рамки, поместив в фокус внимания конкретных людей, разделявших либеральные ценности. Изучая персонально каждого героя, с его ожиданиями и разочарованиями, тревогами и надеждами и представлениями о будущем Отечества, Ольга выявляла закономерности и сходства. В результате был создан социокультурный портрет либеральной оппозиции. Она сделала еще один важный шаг на пути к пониманию общественных трансформаций в эпоху революционных потрясений в России.

Основное направление работы О. Харусь – подготовка магистрантов, преподавание таких дисциплин, как “Моделирование управленческой деятельности”, “Организационное проектирование”, “Управление проектами”, “Стратегический и проектный менеджмент”. Знания, полученные благодаря трансдисциплинарности, Ольга положила в основу своей авторской магистерской программы “Управление документами в современной организации”.

Находясь в профессии уже более 40 лет, Ольга Харусь добилась широкого общественного признания. Ольга имеет высшую ученую степень в России – доктор исторических наук, получила престижную награду – почетное звание Заслуженный работник высшей школы Российский Федерации, присвоенное Указом Президента РФ. Воспитала целое поколение молодых ученых и публиковала научные труды в уважаемых изданиях.

Под научным руководством защищены 3 докторские и 5 кандидатских диссертаций, которые были высоко оценены научным сообществом. Ольге удалось увлечь учеников исследованием проблем истории либерализма. Они расширяют временные и территориальные рамки, в своей научной деятельности опираясь на результаты вклада в науку и инструментарий, разработанный их научным руководителем.

Результаты исследовательской работы прошли апробацию на 21 международной и 26 всероссийских научных конференциях. Признание заслуг в научно-исследовательской деятельности стало основанием для включения в состав редакционных коллегий престижных научных журналов. В 2020 г. О. Харусь была утверждена на должность председателя диссертационного совета при ТГУ, которому Высшая аттестационная комиссия РФ предоставила полномочия по самостоятельному присуждению ученых степеней по историческим наукам. С 2022 г. она приступила к работе в Экспертном совете по истории Высшей аттестационной комиссии РФ, в состав которой была включена приказом Министерства науки и высшего образования.

Сейчас Ольга наращивает цифровые компетенции, создает новых образовательные онлайн-программы, спрос на которые существенно возрос в условиях пандемии. Однако живой связи с основой, с исторической наукой она при этом не утратила:

“У меня есть твердое намерение продолжать научные исследования истории общественно-политической жизни в Российской империи начала XX века. Для меня сохранение и поддержание профессионального статуса историка имеет особую ценность. Выдающийся французский историк Марк Блок писал:”… все науки интересны. Но каждый ученый находит только одну науку, заниматься которой ему приятней всего. Обнаружить ее, дабы посвятить себя ей, это и есть то, что называют призванием”. Думаю, я свое призвание нашла, и это большая жизненная удача”, – резюмирует О. Харусь.

Так нужно ли изучать историю в 2022 году? Не обязательно целиком посвящать истории и научным исследованиям жизнь, как Ольга Харусь, но почему бы не перенять ее опыт? Ведь история расширяет границы понимания мира, через опыт всего человечества можно освоить любую дисциплину, стать поистине образованным человеком, востребованным специалистом и уметь через призму культурного наследия оценивать сегодняшние события, прогнозировать и принимать верные решения в жизни.