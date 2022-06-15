Активность хищников в тёплых водах существенно возрастает. Таким образом, если вода в океанах продолжит и дальше теплеть на фоне глобальных изменений климата, это грозит обернуться нарушением целых экосистем. К таким выводам пришла группа учёных из США и Великобритании. Результаты их исследований опубликованы в журнале Science.

Как показали более ранние исследования, в тропиках активность хищников возрастает. Учёные предполагают, что причина тому – обмен веществ, который у животных ускоряется при повышении температуры окружающей среды. Однако подробных изучений, каким образом повышение температуры влияет на поведение хищников и экосистемы в целом не проводилось. Работа американских и британских учёных является пока крупнейшей из них.

Для получения данных для анализа, специалисты установили в более чем 30 местах Атлантического и Тихого океанов смотровые станции. На каждой из них проводили одни и те же эксперименты. Учёные закрепляли приманку из засушенных кальмаров в воде на определённое время. Затем поднимали её и оценивали количество съеденного. В более тёплых водах приманок было съедено больше, в более холодных – меньше. Это натолкнуло экспертов на выводы, что существует определённый температурный предел, за которым активность хищников увеличивается.

Учёные предполагают, что если этот предел будет преодолён для большей части океанических вод, сформированные экосистемы могут разрушиться, поскольку увеличится активность хищников. К чему это может привести, специалисты пока затрудняются сказать – для этого понадобятся новые исследования и новые данные.