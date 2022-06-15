Вывод на орбиту значительной спутниковой группировки может стать основным направлением российской космической программы. Соответствующие изменения подготовил “Роскосмос”. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации.

Ранее Федеральная космическая программа была сбалансирована по различным направлениям деятельности. В том числе по пилотируемым полётам, по фундаментальным исследованиям космоса, по запуску спутников и так далее. Однако с учётом новых экономических реалий, программу начали оперативно пересматривать.

Предлагается в рамках существующего финансирования увеличить работу по развитию орбитальной группировки и выведению на орбиту спутников гражданского и двойного назначения. В первую очередь, речь идёт о метеорологических спутниках и спутниках зондирования Земли (то есть за её наблюдением со стороны).

В сообщении “Роскосмоса” уточняется, что в настоящее время проект изменённой Федеральной программы согласовывается в профильных ведомствах, после чего он будет направлен в правительство страны.