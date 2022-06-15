читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вывод на орбиту значительной спутниковой группировки может стать основным направлением российской космической программы. Соответствующие изменения подготовил “Роскосмос”. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации.

Ранее Федеральная космическая программа была сбалансирована по различным направлениям деятельности. В том числе по пилотируемым полётам, по фундаментальным исследованиям космоса, по запуску спутников и так далее. Однако с учётом новых экономических реалий, программу начали оперативно пересматривать.

Предлагается в рамках существующего финансирования увеличить работу по развитию орбитальной группировки и выведению на орбиту спутников гражданского и двойного назначения. В первую очередь, речь идёт о метеорологических спутниках и спутниках зондирования Земли (то есть за её наблюдением со стороны).

В сообщении “Роскосмоса” уточняется, что в настоящее время проект изменённой Федеральной программы согласовывается в профильных ведомствах, после чего он будет направлен в правительство страны.

Вам может понравиться

Леонков: ВСУ упустили свой единственный мизерный шанс на победу в битве за Донбасс

У ВСУ был мизерный шанс одержать победу в битве за Донбасс, но из-за неверного выбора тактики они его упустили, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что западные

Военный эксперт Кнутов: Западные армии не в силах тягаться с ВС РФ и поэтому используют украинцев

В случае начала конфликта между Россией и НАТО Запад уже через две недели вывесил бы белый флаг и сдался, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. в интервью порталу “Украина.ру” он отметил,

Леонков ожидает применения боевого лазера “Задира” против украинских беспилотников

ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине могут провести испытания лазерных комплексов «Задира», разработанных для борьбы с беспилотниками противника. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |