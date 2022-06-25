Политический аналитик Владимир Соловейчик раскритиковал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова повысить с 1 января 2023 года зарплаты чиновникам Смольного без введения критериев оценки эффективности их работы. По мнению эксперта, без подобной системы невозможно объективно оценить труд управленцев.

«Нужны дополнительные критерии эффективности работы чиновников, и они должны отражаться на выплатах. Здесь нужна корректировка в законе, чтобы увязать эти критерии с уровнем зарплаты чиновников», — заявил Соловейчик.

Более того, Соловейчик заметил, что подобная система уже несколько лет работает на федеральном уровне, так что ее вполне можно внедрить во властных структурах Северной столицы.

«Если это удалось сделать на федеральном уровне, почему не ввести подобную практику в городе?! Это просто вопрос, требующий политической воли руководства Петербурга», — считает эксперт.

Ранее СМИ писали, что ЗакС одобрил очередной законопроект петербургск градоначальника о надбавках «за особые условия труда» для горадминистрации. Инициатива Беглова обойдется городской казне в 9 млн рублей в год.