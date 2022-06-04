Президент РФ Владимир Путин расколол мировую экономику, что вполне может стать главной его победой в специальной военной операции на Украине, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что хотя ВС РФ не удалось за несколько дней установить контроль над Украиной, однако они добыли значимую победу для России на экономическом фронте. Сейчас Запад расслаивается, так как далеко не все государства готовы отказаться от российских энергоносителей.

Так, в распоряжении Италии и Германии отсутствует специальная инфраструктура позволяющая заменить поставки трубопроводного газа на покупку сжиженного у Катара, США и других стран. Франция боится забастовок из-за стремительного роста цен на топливо. В связи с этим европейские страны заговорили о необходимости налаживать отношения с Россией. Причем этот процесс может осуществляться за счет уступок Киева. Не исключено, что Украине придется лишиться еще части своей территории, чтобы прекратить экономический кризис в Европе. Соединенные Штаты хотя и заявляют постоянно о поддержке Киева, но и эксперты от Вашингтона тоже начинают упоминать о необходимости поиска компромисса.