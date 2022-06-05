В первые дни спецоперации российские ВС потерпели крах на Украине из-за недооценки ВСУ. Однако позже выяснилось, что в рядах украинской армии слишком много предателей, поддерживающих Россию, заявил генерал ВСУ Дмитрий Красильников.

Командующий оперативно-тактической группировки «Север» пояснил, что даже некоторые офицеры делали все возможное, чтобы помочь ВС РФ. Они направляли бронетанковые колонны короткими путями, подсказывали, как лучше добраться до того или иного населенного пункта или объекта, передает Pravda.ru.

ВС РФ быстро сделали выводы из неудач первых дней специальной военной операции и сейчас имеют преимущество практически во всем, начиная с уровня боевой подготовки и заканчивая огневой мощью. Справиться с российской армией не представляется возможным. Однако оказать сопротивление шансы имеются, если запад будет поставлять дальнобойное оружие.

Напомним, что США согласились отправить Киеву РСЗО HIMARS с дальностью до 300 километров, но при условии, что они не будут использоваться для обстрелов территории РФ.