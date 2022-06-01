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Неоднозначный маркетинговый ход применили в Лиссабоне для рекламы балета “Лебединое озеро”. Специалисты по пиару одной из концертных площадок неожиданно указали на афишах, что это произведение не русское, а украинское.

При этом слово “украинский” в афишах для большей наглядности покрасили в жёлто-голубой цвет (цвет флага Украины). Какое отношение балет “Лебединое озеро” русского композитор Петра Чайковского имеет к украинской культуре, на афише не поясняется. Тем не менее небольшими буквами указывается, что это именно классическая постановка.

По мнению специалистов, заменив слова “русский” на “украинский” маркетологи решили сразу две задачи. С одной стороны появилась возможность демонстрировать шедевр балета, созданный русским автором, в обход “отмены” русской культуры. С другой – привлечь на постановку больше зрителей, используя украинскую тематику, которая сейчас в тренде.

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