Видеоигры – довольно популярное развлечение в России среди всех возрастов. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Mediascope. Их в своей публикации приводит газета “Ведомости”.

По данным исследования, почти 70 процентов россиян в возрасте от 12 до 64 лет периодически запускают видеоигры. Причём больше половины опрошенных делают это регулярно.

Самой популярной платформой, на которой предпочитают играть россияне, являются смартфоны. На них регулярно запускают игры более 40 процентов респондентов. Эксперты полагают, что это связано с большим числом бесплатных игровых приложений в цифровых магазинах Google Play и App Store.

На втором месте по популярности среди платформ – персональные компьютеры. На них регулярно играет почти треть опрошенных. При этом доходность в этом сегменте оказалась выше “мобильников”. На ПК-игры жители России в прошлом году потратили почти 85,5 миллиардов рублей, на мобильные игры – на 9 миллиардов рублей меньше.

Игровые консоли в России оказались не слишком популярны. Меньше 10 процентов опрошенных сообщили, что регулярно запускают на них видеоигры.