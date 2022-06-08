Синтетические гранулы, изготовленные из побочных продуктов добычи полезных ископаемых, способны уменьшить загрязнение рек и обеспечить устойчивое удобрение для сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщает австралийский новостной портал Mirage News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследователи из Австралийского института рек в партнерстве с компанией Zeotech Limited запустили исследовательскую программу с бюджетом в 800 тысяч долларов, чтобы протестировать разработанную технологию использования гранул синтетического цеолита для поглощения избытка питательных веществ из водоемов и последующего внесения его на поля в качестве удобрения. При этом данная технология способна активно связывать углерод, извлеченный из атмосферы.

«Идея о том, что мы можем превратить поток отходов, таких как остатки переработки горных пород, в продукт, который может помочь в борьбе с двумя основными экологическими проблемами, чрезвычайно интересна», – отметил руководитель проекта доктор Крис Пратт из Австралийского института рек.

Он добавил: «Это потенциально беспроигрышная технология для сельских сообществ, открывающая большие возможности связывания вредных выбросов углерода и в то же время сокращающая их расходы на удобрения. Эта технология способна выдвинуть сельские общины в лидеры перехода, необходимого для выполнения обязательств Австралии по нулевым углеродным выбросам к 2050 году».

За последние 50 лет стоки компонентов удобрений, таких как азот и фосфор, в реки и водные пути, а также накопление углекислого газа в атмосфере, намного превысили уровни, считающиеся безопасными для планеты. В то время как многие знают об изменении климата и проблемах, связанных с избытком углерода в атмосфере, мало кто слышал о не менее серьезных проблемах, вызванных слишком большим количеством питательных веществ, смываемых в водоемы.

«В воде питательные вещества выполняют ту же работу, что и на суше, – стимулируют рост растений. Это приводит к обширному цветению водорослей в водоемах, которые, со временем умирая, разлагаются, что приводит к истощению кислорода в воде, вызывает гибель рыбы и в конечном итоге создает непригодные для жизни мертвые зоны», – пояснил Пратт.

Предварительные результаты исследований научной команды доктора Пратта предполагают, что разработанные синтетические гранулы цеолита обладают способностью адсорбировать большое количество питательных веществ и могут использоваться для их удаления из пострадавших водоемов, сводя на нет потенциальные экологические проблемы.

Синтетические цеолиты представляют собой гранулы алюминиевых и силикатных минералов с губчатой структурой, состоящей из крошечных пор, что позволяет им действовать как молекулярные сита, которые могут быть разработаны для избирательного поглощения определенных молекул-мишеней. Сочетание со способностью удерживать влагу и снижать темпы подкисления почвы, делает их привлекательной платформой в качестве эффективных сельскохозяйственных удобрений.

«Цель нашего текущего проекта – оценить и улучшить способность гранул улавливать питательные вещества и возвращать их в сельскохозяйственные почвы, а также развивать их способность связывать в почвах загрязняющие вещества и углерод. Мы намерены детально исследовать их способность блокировать в почве сельскохозяйственные загрязнители и пестициды, уменьшая их вред для живых организмов, и связывать CO2 из атмосферы с потенциалом долгосрочного хранения углерода в почве», – сказал Пратт.