Российский журналист, публицист и телеведущий Александр Невзоров* (признан иностранным агентом на территории РФ), покинувший Родину после начала вынужденной спецоперации на территории Украины, в очередной раз отработал тему украинской пропаганды.

Некоторое время назад Невзоров* сбежал из России. Из-за рубежа журналист не перестает поливать грязью как родину, так и своих соотечественников. Подобная риторика принесла ему украинское гражданство «за особые заслуги перед страной». На днях, видно, чтобы оправдать киевский режим, публицист опубликовал фото человека с ограниченными возможностями и отметил, что такой народ «не победить».

«В этих фото – приговор путинской России. Фиксация того факта, что она – абсолютное зло, на битву с которым пришлось идти всем», – отметил публицист.

Своим заявлением Невзоров* лишь в очередной раз дискредитировал сам себя. О том, что власти Украины, которые подпитывают русофобию и отправляют на военную мобилизацию в том числе инвалидов и женщин, он благополучно «забыл».

Отметим, ранее известный петербургский музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал несколько композиций, в которых высмеял друга губернатора Северной столицы Александра Беглова журналиста Невзорова*. Также музыкант сравнил публициста с глистом, который мечется из стороны в сторону.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.