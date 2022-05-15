Дефицит наличных денег, в том числе валюты – предлог, который используют злоумышленники, чтобы получить доступ к данным банковских карт россиян и вывести с них средства. Об этом рассказал в Центробанке.

В интервью газете “Известия” директор информационной безопасности финансового регулятора Вадим Уваров рассказал, как действуют мошенники. Они звонят людям, представившись сотрудниками банков, и заявляют, что их средства срочно нужно перевести на другие счета. Поводом злоумышленники называют санкции западных стран в отношении банков – якобы из-за ограничений выдача наличных денег в скором времени будет невозможна.

Если гражданин поверил в слова мошенников, дальше схема стандартная. Для открытия счёта злоумышленники просят продиктовать данные банковской карты, включая трёхзначный защитный код на обороте. Затем дождаться и продиктовать подтверждающий смс-код от банка. Узнав всё необходимое, “сотруднику банка” не составляет труда перевести деньги на собственный счёт.

Чтобы обезопасить свои средства, специалисты советуют не передавать данные со своих банковских карт третьим лицам и в случае похожего звонка как можно быстрее прекращать разговор.