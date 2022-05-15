читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дефицит наличных денег, в том числе валюты – предлог, который используют злоумышленники, чтобы получить доступ к данным банковских карт россиян и вывести с них средства. Об этом рассказал в Центробанке.

В интервью газете “Известия” директор информационной безопасности финансового регулятора Вадим Уваров рассказал, как действуют мошенники. Они звонят людям, представившись сотрудниками банков, и заявляют, что их средства срочно нужно перевести на другие счета. Поводом злоумышленники называют санкции западных стран в отношении банков – якобы из-за ограничений выдача наличных денег в скором времени будет невозможна.

Если гражданин поверил в слова мошенников, дальше схема стандартная. Для открытия счёта злоумышленники просят продиктовать данные банковской карты, включая трёхзначный защитный код на обороте. Затем дождаться и продиктовать подтверждающий смс-код от банка. Узнав всё необходимое, “сотруднику банка” не составляет труда перевести деньги на собственный счёт.

Чтобы обезопасить свои средства, специалисты советуют не передавать данные со своих банковских карт третьим лицам и в случае похожего звонка как можно быстрее прекращать разговор.

Вам может понравиться

Группировка “О” в боях за Красный Лиман разгромила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ

2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ не сумел оказать достойное сопротивление российским Вооруженным силам и был полностью разгромлен в сражениях за Красный Лиман. Отличилась группировка «Отважных», которая на этом направлении успешно

Глава МИД Лавров: Последствия гибридной войны Запада против России ощутят на себе все

Последствия тотальной гибридной войны против России, которую сейчас ведет Запад, прочувствуют на себе абсолютно все страны, уверен министр иностранных дель РФ Сергей Лавров. Он заявил, что высылка дипломатов, которая осуществлялась

Грузинские наемники готовят операцию по деблокированию “Азовстали” и Мариуполя

Операцию по деблокаде металлургического комбината «Азовсталь» и всего Мариуполя собираются провести наемники из Грузии. Но для этого им требуется разрешение от киевских властей, заявил Ладо Гамсахурдия, возглавляющий НПО «Круглый стол
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 мая – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 19 °C | Подольск: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 15 мая – небольшая облачность, до 20 °C |