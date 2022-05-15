Видеоигры сродни наркотикам. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.

В эфире телеканала “Россия 24” он рассказал, что РПЦ отрицательно относится к компьютерным играм. По мнению митрополита, игры “выбивают” человека из нормального состояния, погружают в придуманный, иллюзорный мир и часто приводят к зависимости, как и при употреблении наркотиков или алкоголя. Причём, со слов священнослужителя, зависимости от игр могут быть подвержены не только дети, как наиболее восприимчивая и увлекающаяся категория населения, но и уже взрослые люди.

Иларион добавил, что именно по этой причине церковь не участвует ни в создании компьютерных игр, ни в производстве наркотиков. И то, и другое, по словам митрополита, отрицательно влияет на психику человека.

Ранее о настороженном отношении к видеоиграм заявлял президент Владимир Путин. Во время одного из форумов он говорил, что лично его настораживает то обстоятельство, что компьютерные игры становятся популярнее книг. При этом глава государства не высказывался о тотальном запрете, предложив делать больше познавательных игр, например, про исторические события.