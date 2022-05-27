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Комбинат социального питания «Фирма Флоридан» через суд пытался доказать, что якобы общественный активист Павел Бойченко распространял о компании недостоверную информацию. Суд встал на сторону общественника, указав на свободу слова.

«Фирма Флоридан» подала иск в суд после выхода в СМИ публикации под заголовком: «Бывший работник столовой рассказал, почему блюда от «Флоридан» опасны для школьников». В статье описаны нарушения, которые допускаются при приготовлении еды для учащихся в школе №631. Бойченко рассказал, что в компании, куда он устроился, не хватало сотрудников, из-за этого, по его мнению, весь технологический процесс был с нарушениями.

«Сами по себе спорные выражения об истце не содержат в себе информации о каких-либо фактах и событиях, а по сути представляют собой форму выражения взгляда автора, при этом стиль изложения информации не свидетельствует о наличии описываемых фактов в реальной действительности. При таких обстоятельствах суд считает, что информация, порочащая деловую репутацию истца, в рассмотренной Статье отсутствует», — постановил суд.

«Фирма Флоридан» не в первый раз оказывается в центре скандала. Журналисты считают, что она была против желания экс-главы УСП Алексея Барабанщикова сделать рынок соцпита прозрачным. Увольнение Барабанщикова связывают с действиями негласных советников губернатора Александра Беглова Игорем и Андреем Захватовых, которые могут иметь отношение к комбинату.

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