В Администрации президента Российской Федерации сообщили об отмене встречи Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает Telegram-канал «Незыгарь brief».

Совещание должно было состояться на этой неделе, но его отменили. Причины случившегося неизвестны.

«На этой неделе в АП отменили плановые встречи с Бегловым и Эрнстом», — сообщаетсообщает «Незыгарь brief».

Ранее президент РФ приезжал в Петербург с рабочим визитом по случаю заседания Совета законодателей. Однако 27 апреля встреча губернатора Александра Беглова и Владимира Путина в Таврическом дворце так и не состоялась. Эксперты сошлись во мнении о негативном отношении федерального центра к главе Северной столицы.