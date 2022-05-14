читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Администрации президента Российской Федерации сообщили об отмене встречи Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает Telegram-канал «Незыгарь brief».

Совещание должно было состояться на этой неделе, но его отменили. Причины случившегося неизвестны.

«На этой неделе в АП отменили плановые встречи с Бегловым и Эрнстом», — сообщаетсообщает «Незыгарь brief».

Ранее президент РФ приезжал в Петербург с рабочим визитом по случаю заседания Совета законодателей. Однако 27 апреля встреча губернатора Александра Беглова и Владимира Путина в Таврическом дворце так и не состоялась. Эксперты сошлись во мнении о негативном отношении федерального центра к главе Северной столицы.

Вам может понравиться

Британцы раскритиковали Джонсона из-за соглашения о безопасности со Швецией

Читатели английской газеты Daily Express выступили с критикой относительно заявления Бориса Джонсона, премьер-министра Британии. Политик сказал, что власти страны могут предоставить Швеции ядерную поддержку. Об этом пишет РИА Новости. По

Протеже Беглова работает на западные антироссийские фонды

В Петербурге организация всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), ответственная за сохранение облика Культурной столицы, стала участником серьезного «антироссийского» скандала. Один из ее зампредседателей – Александр Кононов –

Украинский артиллерист рассказал, как стрелял по мирным жителям

Александр Плотников, артиллерист ВСУ, в ходе допроса рассказал российским следователям, что вместе с другими украинскими военными вел огонь по мирному населению из самоходных тяжелых установок. Об этом пишут РИА Новости.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 22 °C |