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Сбежавший из России журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) продолжает публиковать недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих во время специальной военной операции на Украине.

Журналист в своем Telegram-канале выпустил фейковый видеоролик. Публицист сопроводил запись оскорблениями в адрес военных РФ. Скандально известный публицист уже запомнился жителям России героизацией неонацистов из украинского батальона «Азов» (ранее Минюст обратился в Верховный суд для признания организации террористической). Журналист не забывает оскорблять и мирное население своей страны.

Напомнив, что Невзоров известен своими близкими отношениями с действующим губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Журналист ранее помогал чиновнику проводить избирательную кампанию, а также поздравил его с 66-летием.

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