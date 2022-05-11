Евросоюз может возместить затраты Венгрии, если та согласится отказаться от нефти, поставляемой из России. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на официальных представителей ЕС.

В издании указано, что Словакия и Венгрия имеют возможность перенести введение запрета на закупку российской нефти до завершения 2024 года. Этот срок больше на два года, чем у других стран в составе ЕС.

При этом власти Венгрии заявили, что им нужно больше времени, чтобы отказаться от закупок нефти из России и снизить свою зависимость от нее. В ответ официальные представители Евросоюза предложили Венгрии финансовую компенсацию, чтобы не затягивать сроки.

В сообщении говорится, что Еврокомиссия сможет использовать специальные платежные механизмы, которые предусмотрены стратегией REPowerEU. О подробностях этой схемы расскажут 18 мая.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что в ближайшее время будет принят очередной пакет санкций, направленных против России. В шестом пакете предусматривается введение запрета на транспортировку нефти из России, а также полное нефтяное эмбарго.