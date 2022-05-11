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Елена Малышева, популярная телеведущая, уезжала на майские праздники со своим супругом за границу. Врач провела длинные выходные в дружественном Узбекистане, о чем написала в своем канале Телеграм.

Малышева с восторгом рассказала о местной культуре, которая поразила ее, и менталитете жителей страны.

В поездке телеведущая познакомилась не только с достопримечательностями столицы Узбекистана, но и попробовала национальную кухню.

Они пишет, что Ташкент окутывает своим гостеприимством. У людей открытые сердца и замечательное отношение к России и всем русским. Малышева посоветовала всем посетить Ташкент, кто хочет попробовать изумительную узбекскую кухню и ощутить на себе любовь всех людей вокруг.

Также врач порекомендовала в случае поездки в Ташкент съездить на местные рынки, купить себе на память национальную одежду, а также обязательно попробовать такие блюда, как самса и плов.

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