На валютном мировом рынке нарастает неопределенность из-за инфляции. Об этом рассказал Павел Журавлев, эксперт банка «Ренессанс Кредит», в ходе беседы с агентством «Прайм».

Со слов эксперта, главная причина волатильности валютного рынка – инфляция. На конец апреля в странах Европы увеличение индекса потребительских цен составило 7,5%, а в Штатах – около 8,5%.

Журавлев добавил, еще один дополнительный источник, который ведет к мировой нестабильности – это украинский кризис, а также санкции Евросоюза против России, связанные с отказом от энергоресурсов. Все это ведет к стремительному увеличению цен на углеводороды, в результате инфляция разгоняется еще сильнее.

Ранее Владислав Антонов, который является финансовым аналитиком BitRiver, рассказал, что серьезного шторма на рынке валюты не будет до тех пор, пока не будет отменена обязательная продажа валютной выручки экспортерами, а также до отмены разрешения по продаже российских акций нерезидентам.