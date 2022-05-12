Читатели английской газеты Daily Express выступили с критикой относительно заявления Бориса Джонсона, премьер-министра Британии. Политик сказал, что власти страны могут предоставить Швеции ядерную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению читателей, Джонсон подобными действиями направляет страну к ядерному конфликту, они призывают Швецию не верить его словам.

Один из комментаторов отметил, что Борис не имеет права решать за всех граждан страны и толкать страну на ядерный конфликт, и добавил, что хочет жить.

Другой читатель написал в комментариях, что обещания Джонсона не имеют никакого значения, даже если на документах стоит его подпись.

Ранее появилась информация, что власти Лондона и Стокгольма заключили договор о взаимных гарантиях безопасности. Об этом проинформировали в пресс-службе Джонсона и уточнили, что он поехал с визитом в Финляндию и Швецию.