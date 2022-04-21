Власти Чили ведут поиск гражданина своей страны. Это журналист Гонсало Лира Лопес, который известен тем, что не раз выступал с критикой украинского правительства. В последний раз, когда Лопес был на связи, он находился в Харькове. Об этом пишет РИА Новости.

Близкие люди журналиста сообщили, что они утратили с ним контакт еще 15 апреля. На тот момент Гонсало Лира Лопеса находился на Украине. Представители Чили ведут поиск и связываются с компетентными органами, чтобы получить информацию о возможном нахождении гражданина своей страны.

В аккаунте журналиста в Твиттере последняя запись опубликована пять дней назад. В ней он говорит, что он «чилиец в Харькове».

Лопес ранее регулярно выступал с критикой правительства Украины. А в одном из постов в Твиттере ранее он сообщил, что в его отношении могут быть предприняты противоправные действия. Он отметил, что если он пропадет более, чем на 12 часов, его следует внести в определенный список, в который он включил убитых ранее на Украине людей.