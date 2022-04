Ученые из Кембриджского университета смогли разгадать загадку, как кукушкам удается замаскировать свои яйца и подкинуть их в чужие гнезда. Статью с результатами исследований эксперты опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для кукушек свойственен гнездовой паразитизм. Он заключается в том, что птицы сами не тратят силы на выращивание потомства. Они подкладывают яйца в гнезда других птиц. Чтобы хозяйка гнезда не обнаружила у себя чужое яйцо, оно должно быть максимально походим на ее собственное.

Эксперты выяснили, что дети пары кукушек, выросших у разных видов, сохраняют правильную маскировку яиц. Они исследовали ДНК у 196 особей кукушковых ткачей из 141 гнезда, принадлежащего четырем различными видами камышовок.

Результаты эксперимента показали, что гены, которые отвечают за внешний вид яйца, есть только у самок. Так как внешний вид яйца наследуется только по материнской линии, самка получит форму яйца от матери. Позже она сама отложит яйца того вида, в котором выросла и сама.