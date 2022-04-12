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Недостаток сна способен спровоцировать как минимум шесть опасных последствий для организма человека. Об этом предупреждает британский врач и ведущий эксперт по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер.

Бессонница негативно влияет на работу головного мозга, ухудшает состояние памяти. Из-за недосыпа могут развиваться диабет и ожирение. Японские ученые из Университета Оита доказали, что у людей, страдающих бессонницей, на 38% чаще диагностируется ожирение.

Недосып повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, у человека нарушается внимание. Недостаток сна приводит к хронической усталости, постоянным перепадам настроения, человеку становится сложно принимать решение, у него снижается скорость реакции. Врач отмечает, что взрослому человеку необходимо спать минимум семь часов в сутки.

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