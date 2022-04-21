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В германском издании Spiegel написали, что канцлера Германии Олафа Шольца могут отстранить от исполняемых обязанностей из-за его позиции по поставкам вооружения на Украину.

Политическая борьба разгорелась в правящей верхушке Германии. Представители оппозиции планируют подать в бундестаг резолюцию о предоставлении Украине тяжелого оружия, если к такому решению не придет действующий канцлер.

Много разногласий и внутри правящей партии. Инициативу отправки оружия поддерживает большинство ее членов. Есть вариант, что резолюция наберет большее количество голосов в обход политики Шольца.

В издании Spiegel пишут, что эта тема поднимает вопрос доверия Шольцу в бундестаге. Его действиями многие недовольны, что в итоге может привести к его отставке.

До этого в издании Bild сообщили, что в немецком Минобороны вдвое сократили список поставляемого вооружения в Киев.

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