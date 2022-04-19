С начала спецоперации ВС РФ на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса поспешили отречься от родины и устремились в разные страны. Другие достойные представители эстрады публично поддержали российских военных в их борьбе с украинскими националистами. Семья продюсера Иосифа Пригожина отличилась тем, что публично вроде бы поддержала спецоперацию, но патриотические высказывания не помешали им покинуть Россию и уехать в Израиль.

В марте СМИ растиражировали новость о том, что Пригожин вместе со своей супругой и детьми направились в такой популярный в последнее время среди шоу-бизнеса Израиль.

В Сети поклонники и фанаты разразились критикой в адрес Пригожиных, они обвиняли их в трусливой позиции. Спустя некоторое время Пригожин с семьей вернулся на родину, но это было воспринято негативно.

Пользователи напомнили, что для звезд шоу-бизнеса основным заработком является артистическая деятельность. Поэтому Пригожину с Валерией просто не захотелось терять такой богатый «кусок пирога», который они могли получить только в России.

Чтобы оправдаться за свой отъезд, Пригожин сказал, что причина отъезда продиктована желанием отметить день рождения члена семьи. Комментируя свое второй израильское гражданство, продюсер отметил, что в этом нет ничего предосудительного, потому что законами обеих стран это не запрещено.

«Нужно пройти достаточно серьезную проверку на наличие еврейских корней. Но, самое главное – российское законодательство, как и законодательство Израиля и многих других государств не запрещает и не запрещало иметь двойное гражданство», – заявил продюсер.

Стоит отметить, что наличием второго гражданства воспользовались большинство уехавших из России артистов. Но русский народ за версту чует двуличие и желание «сыграть за две команды».