Польша готовится передать армии Украины боевую технику советского производства из своих арсеналов – танки Т-72М1 и БМП-1. Те же типы вооружений ранее уже отправила в Украину Чехия, а теперь намерена дополнить их колесными самоходными 152-мм гаубицами Dana. Об этом сообщает издание Army Recognition. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новые сообщения и фотографии, опубликованные в Твиттере, подтверждают, что Польша должна предоставить Украине 100 основных боевых танков Т-72М1Р , а также БМП-1 советского производства. Фактически, недавно Польша подписала контракт с Соединенными Штатами на приобретение 250 танков M1A2 Abrams SEP V3 как раз для замены парка старых Т-72 – как советского производства, так и их польской версии PT-91.

В начале апреля 2022 года администрация Байдена заявила, что будет работать с союзниками над передачей их танков и другой военной техники советского производства для укрепления украинской обороны в восточном Донбассе. США в этой схеме будут выступать для стран НАТО посредниками в замене передаваемых Украине вооружений советских времен на более новую технику и вооружения, преимущественно американского производства.

Польский Т-72М1 представляет собой модернизированный экспортный вариант советского танка Т-72А с небольшими изменениями, включая дополнительный слой 16-мм броневого листа на лобовой части и комбинированную броню с гранулированным наполнителем в башне.

Вооружение Т-72М1 аналогично Т-72А, включая 125-мм гладкоствольное орудие 2А46, которое стреляет тремя основными типами боеприпасов раздельного заряжания: бронебойными оперенными APFSDS, кумулятивными HEAT-FS и осколочно-фугасными HE-FRAG(FS). Максимальная дальность стрельбы этими снарядами составляет 2100, 4000 и 9400 м соответственно. Второе вооружение включает один 7,62-мм пулемет ПКТ, установленный спаренно с пушкой, и один 12,7-мм пулемет НСВ, установленный на командирской башенке.

Версия Т-72М1Р включает модернизацию двигателя W-46-6 мощностью 780 л.с. и оснащение цифровой системой запуска. Также в ней установлены новые системы электропитания с буферными батареями и пассивная оптоэлектроника для механика-водителя и командира. Пост наводчика усилен тепловизионной камерой KLW-1 Asteria. Модификация коснулась и средств связи, интегрированных со стандартами НАТО.

Боевая машина пехоты BWP-1 – это фактически БМП-1, производимая ранее по лицензии в Польше. Он имеет те же конструкцию и вооружение, что и БМП-1 советского производства. Одноместная башня машины вооружена одной 73-мм гладкоствольной пушкой, питающейся из магазина на 40 патронов справа от наводчика. Второе вооружение включает в себя один спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и пусковую установку, способную вести огонь ПТУР 9К14 «Малютка» (АТ-3 Sagger) – советской противотанковой управляемой ракетой первого поколения, разработанной еще в 1960-е годы.

В свою очередь, Чехия передает украинской армии неназванное количество 152-мм колесных самоходных гаубиц Dana собственной разработки. Этот тип самоходных артиллерийских установок (САУ) уже имеется на вооружении украинской армии и сейчас используется.

Ранее, 6 апреля 2022 года, Чехия отправила в Украину танки Т-72А советского производства и БМП-1, произведенные по лицензии в единой тогда Чехословакии.

Еще ранее, в январе 2022 года Чехия объявила о бесплатной передаче Украине 4006 хранящихся в ее арсеналах 152-миллиметровых снарядов на общую сумму 1,7 миллиона долларов. Эти боеприпасы могут использоваться в том числе и гаубицами Dana.

Сама Чехия недавно подписала контракт с французской компанией Nexter на приобретение новейшей САУ CAESAR – 155-метровой колесной самоходной гаубицы, которая заменит в её армии старую Dana. Чешские военные, располагающие значительным запасом 152-миллиметровых артиллерийских снарядов советского стандарта, постепенно переходят на снаряды калибра 155 миллиметров стандарта НАТО.

САУ «Дана» была разработана в конце 1970-х годов чешской компанией ZTS. Она базируется на шасси грузового автомобиля TATRA 815 8×8, имеет уникальную во многих отношениях конструкцию и стала одной из первых колесных самоходных гаубиц, разработанных для экспортного рынка вооружений.

Экипаж машины – пять человек, она может двигаться с максимальной скоростью 80 км/ч при запасе хода в 740 км. Гаубица САУ Dana 152 мм оснащена системой автоматического заряжания с боезапасом в 60 снарядов и зарядов. Максимальная дальность стрельбы составляет 20 км со стандартными боеприпасами и 28 км с боеприпасами повышенной дальности, скорострельность – порядка 1 выстрела в минуту.