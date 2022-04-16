Военная спецоперация России в Украине вызвала, среди прочего, острую нехватку чугуна и резкий рост цен на него для сталелитейных компаний США. Как отмечает тайваньский портал MoneyDJ, это наложилось на стабильно растущий с начала текущего года спрос на сталь, крупным потребителем которой являются американские военно-промышленные корпорации. Перевод основных положений зарубежных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«Воспользовавшись подъемом цен на сталь, сталелитейная промышленность США вышла из недавнего спада, и биржевой индекс сектора черной металлургии показал хорошие результаты: с начала этого года котировки их акций выросли почти на 30%. В то же время российско-украинский конфликт вызвал нехватку чугуна и резкий рост цен на него в Соединенных Штатах», – констатирует MoneyDJ.

Согласно котировкам глобальной биржевой системы [тайваньский MoneyDJ XQ является ее значимым элементом], по состоянию на середину апреля текущего года цена акций единственного «стального» индекса – VanEck Vectors Steel ETF (SLX.US) – на фондовом рынке США выросла на 27,90%. При том, что в целом американский фондовый рынок (в рейтинге S&P The 500) за тот же период упал на 7,74%.

The Wall Street Journal (WSJ) по этому поводу отмечает, что и Россия, и Украина являются одними их крупнейших экспортеров чугуна в мире. Одновременно в течение многих лет сталелитейная промышленность США была крупнейшим в мире покупателем чугуна, в том числе российского и украинского.

По данным Министерства торговли США, в 2021 году Соединенные Штаты импортировали в общей сложности 6 миллионов тонн чугуна, причем до двух третей этого объема поступило из двух стран – России и Украины. Однако, по словам руководителей металлургической отрасли, российско-украинский конфликт привел к практически полной остановке экспорта украинского чугуна, а западные санкции также вынудили многие сталелитейные заводы прекратить размещать заказы в России.

Сталелитейные компании США обратились за чугуном к Бразилии, Индии и другим странам. При этом цены на чугун в США почти удвоились из-за сокращения поставок как самого чугуна, так и металлического лома.

«Большая часть сталелитейной промышленности США использует электрические печи для выплавки чугуна и железного лома в готовые стальные продукты. Около 70% стали, производимой в Соединенных Штатах, производится в электрических печах, что делает США особенно зависимыми от импорта лома и чугуна», – подчеркивает MoneyDJ. Импорт чугуна в США в прошлом году был на 20% выше, чем в 2019 году.

WSJ указывает, что, по данным S&P Global Commodity Insights, цены на чугун в США выросли с января текущего года на 74 процента – до 940 долларов за метрическую тонну. Кроме того, «спотовая цена на горячекатаный рулон – эталон рынка стали в США – выросла на 48% с начала марта, составив до 1480 долларов за тонну».

«Рынок начинает беспокоиться теперь уже о потенциальной нехватке стали, поскольку нехватка чугуна и металлолома в США действительно подняли цены на сталь», – заявил для WSJ Парт Джиндал, директор JSW USA, дочерней компании индийской сталелитейной компании JSW Steel.

По его словам, предприятия сталелитейной компании в Индии могут производить около 1 миллиона тонн избыточного чугуна для экспортного рынка, и JSW недавно продала пару партий чугуна для United States Steel Corp.

NucorCorp., крупнейший производитель стали в США и покупатель 2,5 млн тонн чугуна в год, сообщил, что заводы в Китае, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Канаде также начали предлагать чугун. «Это больше вопрос стоимости, чем вопрос доступности», – сказал Дуг Джеллисон, исполнительный вице-президент Nucor по сырьевым материалам.

«В планах отрасли расширение производственных мощностей, которые планируется ввести в эксплуатацию в США в течение следующих двух лет, является частью поступления дополнительных 10 млн тонн плоского проката. По словам руководителей отрасли, это наращивание также способно привести к повышению цен на чугун и лом для американских сталелитейных компаний», – отмечает WSJ.

«Им нужен сырьевой полуфабрикат – чугун и металлический лом. Но компании либо не могут себе это позволить по цене, либо не могут найти», – сказал Марк Каплан, президент Consolidated Mill Supply Inc., дистрибьютора чугуна в Иллинойсе.

В Wall Street Journal предпочли оставить «за кадром» один из самых важных аспектов причин острого беспокойства ростом цен на чугун и сталь в США: интересы американских военно-промышленных корпораций, стоящих за «новым подъемом сталелитейного рынка». Таким образом, российская военная спецоперация в Украине бьет по самому больному месту Глобального Запада – кошельку американских производителей вооружений.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод публикации TechNews о 50-процентном скачке цен на урановое сырье для атомной энергетики стран Запада.