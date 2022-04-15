Высокие цены на нефть и газ, стремительный рост мировых цен на электроэнергию привел к тому, что атомная энергетика снова стала популярным вариантом производства электроэнергии. Об этом сообщает тайваньский портал TechNews, сжато представив мнения ведущих медиа-ресурсов сферы инвестирования. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Цены на уран резко выросли после начала военного конфликта России с Украиной, и Запад может ввести санкции против российских урановых рудников, подняв цены на это ядерно-энергетическое сырье», – отмечает TechNews, сообщая о значимой для инвесторов рекомендации: аналитик Bank of America Лоусон Уиндер заявил во вторник, что следует ожидать «повышающего ценового давления на уран», которое «сохранится в обозримом будущем».

Порталы Benzinga и Business Insider сообщили, что Bank of America опубликовал в своем отчете от 12 апреля, что спотовая цена на урановую руду в текущем году выросла на 50% – до $63,30 за фунт. При этом 47% роста приходится на период после того, как Россия начала военную операцию в Украине.

Bank of America отметил, что Россия является крупной страной по добыче урана, на ее долю приходится 17% (34 миллиона фунтов) мировых поставок закиси-окиси урана (U3O8), 29% мировых мощностей по первичной конверсии урана и 46% мощностей по обогащению урана.

По оценкам Bank of America, текущие глобальные мощности по переработке урана загружены примерно на 70%, и ожидается, что в будущем производство будет увеличено на фоне все более высоких цен.

Биржевой индекс Global X Uranium ETF (URA.US), который отслеживает показатели капитализации мировых уранодобывающих компаний, 12-го апреля вырос на 0,37%, а в целом с начала 2022 года – на 20,03%.

Bank of America также повысил целевую цену на U3O8 на период в следующие пять лет – в среднем на 20%. Цена U3O8 оценивается в 60,70 долларов за фунт в среднем за текущий год и, согласно прогнозу, вырастет до 66,90 долларов в 2023 году.

Аналитик Bank of America Лоусон Уиндер подтвердил свою рекомендацию инвесторам «покупать акции Cameco», по которым целевая цена была поднята с 32 долларов до 37. В частности, 12-го апреля акции Cameco выросли на 1,04% и закрылись на уровне 30,95 доллара, что является самым высоким уровнем с марта 2011 года. Капитализация Cameco выросла на 41,91% в этом году.

Cameco в настоящее время является вторым по величине производителем U3O8 в мире после казахстанского КАП (Казатомпрома). По словам Уиндера, 83% активов Cameco расположены в Канаде, и в связи с этим западным предприятиям атомной энергетики предпочтительно размещать заказы на конверсию и обогащение урана у Cameco.

По мнению портала Benzinga, для акций Cameco и других компаний, связанных с добычей, переработкой и обогащением урана, «торговый тренд совершенно ясен: пока продолжается конфликт в Украине, цены на уран будут оставаться высокими. Даже если в какой-то момент будет достигнуто мирное урегулирование, его условия и статус международных санкций в отношении России лишь в частичной мере будут определять влияние на цены на уран».