Украинские неонацисты готовят очередную провокацию на территории России. В настоящий момент они проводят дополнительную разведку в рамках подготовки к диверсионной операции, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он напомнил, что зенитно-ракетный комплекс «Штиль», принадлежащий ВС РФ, в непосредственной близости от Крыма уничтожил украинский беспилотный аппарат Bayraktar TB2. Стоит упомянуть, что этот БПЛА способен не только проводить эффективную разведку, но и наносить удары по различным целям.

Попытки устраивать провокации связаны с истерикой украинского командования. Оно столкнулось с целым рядом проблем, среди которых нехватка живой силы, оружия и боеприпасов, бесполезность боевых систем, поставляемых Западом, все учащающиеся поражения на разных участках фронта. Киев уже начал очередную волну мобилизации, но и она вряд ли поможет спасти ситуацию. Поэтому провокации – это все, что осталось ВСУ.