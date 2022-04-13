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Операция по демилитаризации Украины в полном соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина продвигается вперед спокойно и ритмично. В ее рамках ВКС РФ атаковали полевой палаточный лагерь ВСУ на одном из ключевых направлений, сообщил портал «Военное обозрение».

Отмечается, что речь идет о весьма крупном лагере, в котором украинские военные готовились к боевым действиям. В результате авиаудара как минимум 70 неонацистов были ликвидированы, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Палаточный лагерь ВСУ располагался вдали от населенных пунктов, что исключило гибель мирных жителей. Атака была проведена в ночное время, что позволил максимально эффективно поразить все намеченные цели и нанести противнику серьезный урон.

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