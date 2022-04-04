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Американский журналист Майкл Трейси, хорошо известный в США, опроверг обвинения украинских властей в адрес РФ за так называемую «Бучанскую резню». Он заявил, что ВС РФ не было никакого смысла «расправляться с мирным населением», покидая город и зная, что в него скоро войдут украинские военные.

По словам Трейси, соглашение о выводе войск было достигнуто в ходе переговоров между украинской и российской делегации, поэтому военные отлично знали, что покинут город.

Журналист также напомнил, что Киев с самого начала российской спецоперации предпринимал попытки втянуть в конфликт Соединенные Штаты и НАТО. Фейк, изобретенный украинскими пропагандистами о «жестокой расправе над жителями Бучи», преследует ту же цель. Если Вашингтон продолжит верить во все, что публикуют украинские СМИ, то и сам не заметит, как окажется втянутым в конфликт на Украине, считает Трейси.

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